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واشنطن: التهديد الصيني هو الأكبر لنا ومنطقة الهندي والهادئ هي المسرح الأهم

05:40 م الثلاثاء 10 يونيو 2025

وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث

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وكالات

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، أن بلاده دافعت عن حرية الملاحة في البحر الأحمر لكن الطريق ما زال طويلا لتحقيق السلام عبر القوة، مشيرًا إلى أن القوات الأمريكية تستجيب بشكل إيجابي للتحديات ومستوى التجنيد أعلى من أي وقت مضى.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي أن بلاده تخصص 62 مليار دولار لتحديث قواتها النووية، مشيرًا إلى أن التهديد الصيني هو الأكبر لبلاده وأن منطقة المحيطين الهندي والهادئ هي المسرح الأهم للولايات المتحدة.

وتابع وزير الدفاع الأمريكي: "نعمل على إعادة فرض قوة الردع وبدأنا إعادة الأمن إلى حدودنا".

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وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث البحر الأحمر القوات الأمريكية
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