وكالات

أكد بيان مشترك لوزراء خارجية أستراليا ونيوزيلندا والنرويج وبريطانيا، أن عنف المستوطنين بالضفة الغربية انتهك حقوق الإنسان الفلسطيني.



وقال البيان، إن لوزير المالية الإسرائيلي يبتسئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير دور بتأجيج العنف ضد الفلسطينيين.



وشددت الدول في البيان على التزامها "بحل الدولتين"، معبرين عن فزعهم جراء معاناة المدنيين الشديدة في قطاع غزة.



وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، "اتخذنا إجراءات لمحاسبة بن غفير وسموتريتش لتحريضهما على العنف المتطرف".



وأكد لامي، أن بن غفير وسموتريتش حرضا على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني، مضيفًا "ملتزمون بحل الدولتين لكن هذا معرض للخطر بسبب عنف المستوطنين وتوسع المستوطنات".



وأكد وزير الخارجية البريطاني، أن بلاده ستسعى جاهدة لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الأسرى لدى حركة حماس.





