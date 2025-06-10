مصر تعرب عن تعازيها في ضحايا حادث إطلاق نار بالنمسا

كتبت- أسماء البتاكوشي:

أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها للحادث الذي وقع يوم الثلاثاء، في مدرسة بمدينة "جراتس" بجمهورية النمسا والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا الأبرياء.

وتتقدّم مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء بصادق المواساة إلى حكومة وشعب النمسا الصديق، وإلى أسر الضحايا والمصابين.

وتعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، وتؤكد على وقوفها إلى جانب النمسا في هذا الظرف الأليم.