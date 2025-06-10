إعلان

مصر تعرب عن تعازيها في ضحايا حادث إطلاق نار بالنمسا

05:33 م الثلاثاء 10 يونيو 2025

وزارة الخارجية المصرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء البتاكوشي:

أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها للحادث الذي وقع يوم الثلاثاء، في مدرسة بمدينة "جراتس" بجمهورية النمسا والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا الأبرياء.

وتتقدّم مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء بصادق المواساة إلى حكومة وشعب النمسا الصديق، وإلى أسر الضحايا والمصابين.
وتعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، وتؤكد على وقوفها إلى جانب النمسا في هذا الظرف الأليم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النمسا الخارجية المصرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان