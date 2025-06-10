بعد مجزرة دامية داخل مدرسة ثانوية.. النمسا تعلن الحداد ثلاثة أيام

فيينا - (د ب أ)



أعلنت النمسا الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام عقب حادث إطلاق النار المميت في مدرسة ثانوية في جراتس.

ومن المقرر أن يعلن المستشار النمساوي كريستيان شتوكر القرار رسميا بعد ظهر اليوم، حسبما صرح متحدث باسم مكتب المستشار لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وسيتم نكس الأعلام في المكتب الرئاسي والمستشارية والمباني الرسمية الأخرى خلال فترة الحداد.

وقالت الشرطة إن 10 أشخاص قتلوا في هجوم اليوم الثلاثاء، وأن المسلح المشتبه به كان من بين القتلى، كما أصيب عدد كبير من الطلاب، بعضهم بجروح خطيرة.

شهدت مدينة غراتس، الواقعة جنوب شرق النمسا، اليوم الثلاثاء، حادث إطلاق نار مروع داخل مدرسة ثانوية، أسفر عن سقوط تسعة قتلى على الأقل، من بينهم منفذ الهجوم.



وأكدت عمدة غراتس، إلكه كار، لوكالة الأنباء النمساوية، أن الحادث وقع في مدرسة "درايرشوتسينجاسه" الثانوية، وأوضحت أن ضحايا إطلاق النار هم سبعة طلاب وشخص بالغ، بالإضافة إلى المهاجم الذي يُعتقد أنه كان أحد طلاب المدرسة.