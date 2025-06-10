إعلان

بسبب بريطانيا.. سموتريتش يهدد بانهيار اقتصاد السلطة الفلسطينية

05:16 م الثلاثاء 10 يونيو 2025

بتسلئيل سموتريتش

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات
هدد وزير المالية الإسرائيلي بتسئيل سموتريتش بانهيار اقتصاد السلطة الفلسطينية إذا فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على وزراء في الحكومة الإسرائيلية، وفق ما نقلته صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.

وكانت صحيفة "التايمز" البريطانية، قد أفادت، اليوم الثلاثاء، بأن المملكة المتحدة تنضم إلى كندا وأستراليا ونيوزيلندا ودول أخرى في فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، ووزير المالية الإسرائيلي بتسئيل سموتريتش.

وقالت "التايمز"، إن المملكة المتحدة ستجمد أصول الوزيرين الإسرائيليين بن غفير وسموتريتش وتفرض حظر سفر عليهما اليوم الثلاثاء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بتسلئيل سموتريتش السلطة الفلسطينية اسرائيل بريطانيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان