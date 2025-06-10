بسبب بريطانيا.. سموتريتش يهدد بانهيار اقتصاد السلطة الفلسطينية

وكالات

هدد وزير المالية الإسرائيلي بتسئيل سموتريتش بانهيار اقتصاد السلطة الفلسطينية إذا فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على وزراء في الحكومة الإسرائيلية، وفق ما نقلته صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.

وكانت صحيفة "التايمز" البريطانية، قد أفادت، اليوم الثلاثاء، بأن المملكة المتحدة تنضم إلى كندا وأستراليا ونيوزيلندا ودول أخرى في فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، ووزير المالية الإسرائيلي بتسئيل سموتريتش.

وقالت "التايمز"، إن المملكة المتحدة ستجمد أصول الوزيرين الإسرائيليين بن غفير وسموتريتش وتفرض حظر سفر عليهما اليوم الثلاثاء.