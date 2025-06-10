زيلنسكي: دعم المجر لروسيا "خطأ تاريخي"

بودابست - (د ب أ)

وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي اليوم الثلاثاء، السياسات المعادية لأوكرانيا والرسائل التي يرسلها رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بأنها "خطأ تاريخي".

واتهم زيلينسكي في مقابلة مع بوابة فالاس أونلاين الإخبارية المجرية نشرت اليوم، أوربان بأنه يستخدم الدعاية المعادية لأوكرانيا ليحظى بتأييد سياسي داخلي، قائلًا: "إنه (أوربان) يستخدم أوكرانيا لتحقيق أغراضه الانتخابية الشخصية".

وأضاف زيلينسكي: "أنه لا يدرك أن هذا سيكون له عواقب وخيمة وخطيرة.. إنه بعدم دعمنا يسدي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صنيعا، ولهذا قلت إن فيكتور يرتكب خطأً تاريخياً خطيراً".

يشار إلى أن حكومة أوربان تشن منذ أسابيع حملة ضد تقديم معونات لأوكرانيا وتعارض انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، ومفاد الرسالة الرئيسية للحملة، أن تقديم المعونات لأوكرانيا سيجر المجر نحو الحرب ومن ثم يعرض اقتصادها للضرر.