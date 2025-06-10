إعلام عبري: نتنياهو يعقد الليلة اجتماعًا بشأن الأسرى

وكالات

قالت القناة الـ13 الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد الليلة اجتماعًا تشاوريًا بشأن موضوع الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن نتنياهو يتشاور هاتفيًا مع وزراء ومسؤولين أمنيين كبار على خلفية تقدم بشأن صفقة الأسرى في غزة.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن هناك تقدم كبير في مفاوضات صفقة التبادل.

وذكر نتنياهو، أنه من المبكر إعطاء الأمل "لكننا نعمل دون تلكؤ في هذه الساعات من أجل صفقة تبادل"، مضيفًا "نعمل في كل وقت من أجل الصفقة وأتمنى أن نستطيع التقدم".