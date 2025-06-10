نتنياهو: هناك تقدم كبير في مفاوضات صفقة التبادل

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن هناك تقدم كبير في مفاوضات صفقة التبادل.

وذكر نتنياهو، أنه من المبكر إعطاء الأمل "لكننا نعمل دون تلكؤ في هذه الساعات من أجل صفقة تبادل"، مضيفًا "نعمل في كل وقت من أجل الصفقة وأتمنى أن نستطيع التقدم".

وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي على الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، على اليمن، موضحًا "وهذه المرة نفذه سلاح البحرية".

وفي السياق ذاته، نقل موقع "والا" الإسرائيلي عن مسؤول أمريكي كبير، أن هناك تقدم في المفاوضات للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن غزة.