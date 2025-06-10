التايمز: بريطانيا تجمد أصول بن غفير وسموتريتش وتفرض حظر سفر عليهما

وكالات

أفادت صحيفة "التايمز" البريطانية، بأن المملكة المتحدة تنضم إلى كندا وأستراليا ونيوزيلندا ودول أخرى في فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، ووزير المالية الإسرائيلي بتسئيل سموتريتش.

وقالت "التايمز"، إن المملكة المتحدة ستجمد أصول الوزيرين الإسرائيليين بن غفير وسموتريتش وتفرض حظر سفر عليهما اليوم الثلاثاء.

وأمس الاثنين، وجّه 96 نائبًا بريطانيًا رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أعربوا فيها عن قلقهم من حجم الدمار في قطاع غزة، مشيرين إلى أنه يشكل خطرًا جديًا بحدوث إبادة جماعية.

وطالب النواب في رسالتهم بتعليق اتفاقية التجارة القائمة بين بريطانيا وإسرائيل، وفرض عقوبات تشمل حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.

كما دعوا إلى فرض عقوبات على إسرائيل بسبب ما وصفوه بجرائم الحرب التي تُرتكب ضد الفلسطينيين.