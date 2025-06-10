والا عن مسؤول أمريكي: هناك تقدم في مفاوضات غزة

وكالات

نقل موقع "والا" الإسرائيلي عن مسؤول أمريكي كبير، أن هناك تقدم في المفاوضات للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن غزة.

بينما، أفاد موقع "أكسيوس"، اليوم الثلاثاء، نقلًا عن مسؤول أمريكي كبير وآخر إسرائيلي، بأنه لا يُتوقع حدوث انفراجة في محادثات مرتقبة هذا الأسبوع حول وقف إطلاق النار في غزة، لكن الجهود المبذولة لإقناع حركة حماس بتخفيف موقفها حيال مقترح تدعمه الولايات المتحدة "تحرز تقدمًا".

ونص مقترح المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الذي طرحه في وقتٍ سابق، على إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين و8 جثث مقابل هدنة 60 يومًا، وافراج إسرائيل عن مئات الفلسطينيين.