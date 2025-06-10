الجيش الإسرائيلي: نجري تحقيقًا في حادث إطلاق النار قرب نتساريم

وكالات

نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن جيش الاحتلال الإسرائيلي قوله، اليوم الثلاثاء، إنه أطلق خلال الليل طلقات وصفها بـ"التحذيرية" على فلسطينيين اقتربوا من قواته في منطقة نتساريم، وفق زعمه.

وذكر جيش الاحتلال، أن إطلاق النار جرى على بعد مئات الأمتار من موقع توزيع مساعدات بمحيط نتساريم، مشيرًا إلى أنه يجري تحقيقًا معمقًا في حادث إطلاق النار قرب موقع توزيع مساعدات.

وفي سياق منفصل، أفاد مصدر في مجمع ناصر الطبي، اليوم الثلاثاء، باستشهاد 3 فلسطينيين قرب مركز مساعدات الشركة الأمريكية غرب رفح جنوبي قطاع غزة.

ومن جانبه، ذكر مستشفى القدس بقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، وقوع 12 شهيدًا وأكثر من 124 مصابًا من منتظري المساعدات قرب محور نتساريم جنوبي مدينة غزة.

وأمس الاثنين، أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، استشهاد 10 أشخاص وإصابة أكثر من 30 شخص يوم الإثنين بنيران إسرائيلية، وذلك خلال محاولتهم الوصول إلى مركزين لتوزيع المساعدات.