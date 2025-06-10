السلطات الإسرائيلية تسلم إخطارات هدم 45 منزلا شرق بيت لحم

رام الله- (د ب أ)

سلّمت القوات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إخطارات هدم جديدة تطال جميع منازل قرية النعمان الواقعة شرق بيت لحم، وعددها 45.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن رئيس المجلس القروي جمال درعاوي قوله إن "قوات الاحتلال اقتحمت القرية، ووزعت الإخطارات على المنازل كافة"، موضحًا أن "هذه هي المرة الثانية خلال بضعة أشهر التي يتلقى فيها الأهالي هذه الإخطارات الجماعية".

وأضاف درعاوي: "أبلغنا جيش الاحتلال بشكل شفهي بأن الإخطار القادم سيكون الأخير، وسيتبعه تنفيذ فعلي للهدم، نحن نتحدث عن كارثة تهدد وجود قرية بأكملها، يعيش فيها أكثر من 150 شخصا، معظمهم من الأطفال والنساء".

وأوضح أن "الإخطارات طالت منازل شُيّدت منذ أربعينيات القرن الماضي، ما يعني أن الحديث لا يدور عن بؤر جديدة أو بناء عشوائي، بل عن بيوت قائمة منذ ما قبل الاحتلال، لكن الاحتلال يمنع منذ أكثر من 25 عامًا أي عمليات بناء أو ترميم أو توسعة في القرية".

ووفق الوكالة، "أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في 26 يناير/كانون الثاني الماضي، بهدم جميع منازل قرية النعمان شرق بيت لحم".

و لفت درعاوي إلى أن "سياسة الاحتلال تهدف إلى تهجير سكان القرية وضمها إلى حدود بلدية الاحتلال في القدس"، مشيرا إلى أنه قبل عام ونصف عام أقرت محكمة الاحتلال العسكرية بفرض ضريبة الأملاك "الأرنونا" على جميع المنازل في القرية، عن ست سنوات سابقة، إذ تم دفع ما بين 30-60 ألف شيقل، عن كل منزل".

وتقع قرية النعمان شرق محافظة بيت لحم، وتبعد عن مركز المدينة حوالي 5ر4 كم، وتحدها من الشرق أراضي قرية الخَاص، ومن الشمال أراضي بلدة صور باهر في القدس المحتلة، ومن الغرب والجنوب مدينة بيت ساحور.

وأشار درعاوي إلى أن "القرية تتكون من المنازل الـ45 المراد هدمها، مساحتها 1500 دونم، ومنازلها مشيدة من الحجر القديم"، مبينا أنه "لمواجهة المخططات الاحتلالية لضمها إلى حدود بلدية الاحتلال في القدس، تم تأسيس مجلس قروي لها عام 2013".