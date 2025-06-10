اليوم.. بدء إصدار تأشيرات العمرة لمعتمري الخارج للموسم الجديد

وكالات

أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم الثلاثاء، إصدار تأشيرات العمرة للعام الهجري المقبل 1447 لمعتمري الخارج، على أن يكون غدًا الأربعاء، موعدًا لوصولهم إلى المملكة.

وبينت الوزارة في تقويم موسم العمرة لعام 1447هـ أنه سيتم إيقاف استقبال طلبات تأهيل الوكلاء الخارجيين مع اعتماد وتوثيق عقودهم مع شركات العمرة في الأول من شهر شعبان للعام المقبل، على أن يكون الأول من شهر شوال آخر موعد لإصدار تأشيرات العمرة، والـ15 من الشهر نفسه آخر موعد لدخول المعتمرين، والأول من شهر ذي القعدة آخر موعد لمغادرة المعتمرين المملكة.

كانت وزارة الحج والعمرة أعلنت في وقت سابق عن تقويم موسم العمرة لعام 1447هـ في إطار الاستعداد لخدمة المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة بتأشيرات العمرة.