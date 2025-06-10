خطوة نحو الاستبداد.. حاكم كاليفورنيا يعلق على مقترح ترامب لاعتقاله

(وكالات)

تحدث حاكم ولاية كاليفورنيا، جافن نيوسوم، اليوم الثلاثاء، عن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي اقترح فيها اعتقال حاكم الولاية جراء رفضه سياسات إدارة ترامب بشأن التعامل مع المهاجرين، قائلًا، إن "الدعوة التي وجهها ترامب لاعتقاله خطوة لا لبس فيها نحو الاستبداد".

وجاءت تصريحات ترامب في حديقة البيت الأبيض، حيث سُئل عما إذا كان على توم هومان، المسؤول عن إدارة الهجرة والملقب بـ"قيصر الحدود"، أن يعتقل نيوسوم.

ورد الرئيس الجمهوري قائلاً: "لو كنت مكان توم، لفعلت ذلك"، مضيفًا أن "جافن يحب الدعاية"، قبل أن ينتقد أداء الحاكم قائلاً: "إنه رجل لطيف، لكنه غير كفء على الإطلاق. الجميع يعرف ذلك. انظروا فقط إلى مشروع السكك الحديدية الذي لا يتقدّم خطوة".

ورد جافن نيوسوم، الحاكم الديمقراطي للولاية، عبر منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، قائلاً: "رئيس الولايات المتحدة دعا علنًا إلى اعتقال حاكم وهو في منصبه. هذا يوم لم أتخيل أن أراه في أمريكا". وأضاف: "سواء كنت ديمقراطيًا أم جمهوريًا، هناك خط لا يمكننا تجاوزه كأمة. هذه خطوة لا لبس فيها نحو الاستبداد".

وكان هومان نفسه قد أوضح، أنه لم يطالب باعتقال نيوسوم بشكل مباشر، لكنه حذر خلال تصريحات سابقة من أن أي مسؤول يعوق تنفيذ قوانين الهجرة، بمن فيهم الحاكم أو عمدة لوس أنجلوس كارين باس، قد يواجه إجراء قانونيًا، في تلميح إلى إمكان تطبيق القانون على كبار المسؤولين المحليين.