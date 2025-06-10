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ليلة حرق كييف.. ماذا حدث في أعنف هجوم روسي على أوكرانيا؟ (فيديو- صور)

01:10 م الثلاثاء 10 يونيو 2025

أعنف هجوم روسي على أوكرانيا

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كتبت- أسماء البتاكوشي:

في تصعيد غير مسبوق في مسار الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت أوكرانيا، تعرض العاصمة كييف لهجوم جوي هو "الأكبر" من نوعه منذ بداية النزاع، وذلك ليلة الإثنين – الثلاثاء، 10 يونيو 2025.

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وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في بيان نشره على تطبيق "تليجرام"، أن هذا الهجوم يستدعي ردًا "ملموسًا" من حلفاء بلاده في أوروبا والولايات المتحدة، مشددًا على أن كييف كانت الهدف الرئيسي في هذا التصعيد.

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ووفقًا لسلاح الجو الأوكراني، فقد أطلقت القوات الروسية ما مجموعه 315 طائرة هجومية مسيّرة من طراز Shahed وسبعة صواريخ، استهدفت معظمها العاصمة.

وذكرت القوات الأوكرانية أن دفاعاتها الجوية تمكنت من تدمير أو تحييد 284 من تلك المسيّرات، إضافة إلى التصدي لكافة الصواريخ السبعة التي أُطلقت ضمن الهجوم.

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وتأتي هذه الموجة العنيفة من الهجمات الجوية بعد يوم واحد من إعلان سلاح الجو الأوكراني أن روسيا أطلقت رقمًا قياسيًا من الطائرات المسيّرة، بلغ 479 مسيّرة خلال هجمات ليلية سابقة على أراضي أوكرانيا، ما يشير إلى تحول نوعي في استراتيجية موسكو القائمة على الإغراق الجوي بالمسيّرات.

على الجانب الآخر، أفادت وزارة الدفاع الروسية، عبر صفحتها الرسمية على "إكس" (تويتر سابقًا)، أن أوكرانيا ردّت خلال الليلة ذاتها بهجمات مسيّرة استهدفت العمق الروسي، مما اضطر السلطات الروسية لتعليق جميع الرحلات الجوية مؤقتًا في مطارات العاصمة موسكو ومدينة سان بطرسبرغ، دون أن تسجل أي خسائر بشرية أو أضرار مادية جسيمة، بحسب البيان.

وذكرت الوزارة أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت أكثر من 100 مسيّرة أوكرانية، بعضها فوق منطقة بريانسك الحدودية، فيما تم رصد ثلاث مسيّرات فوق موسكو، واثنتين فوق مقاطعة لينينغراد التي تضم سان بطرسبرغ.

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هذه الهجمات المتبادلة تعكس تصاعدًا غير مسبوق في الاعتماد على الطائرات دون طيار كسلاح استراتيجي هجومي في الحرب.

وفي خضم هذه التطورات العسكرية، شهد المسار الدبلوماسي بادرة تقدم حذرة، إذ أعلنت كييف وموسكو – بعد جولة مفاوضات في إسطنبول يوم الثاني من يونيو – عن اتفاق لتنفيذ عملية تبادل أسرى جديدة تشمل المصابين بجروح خطيرة أو المرضى والجنود الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا.

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ويُنتظر تنفيذ العملية خلال الأيام المقبلة، وفق ما أعلنته مصادر رسمية من الجانبين، دون تحديد دقيق لأعداد الأسرى المشمولين بالاتفاق.

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يذكر أن المفاوضات جاءت في ظل جمود سياسي طويل، رغم جهود بعض الوسطاء الدوليين، ومن بينهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي حاول إعادة التواصل مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لكن هذه المحاولات لم تثمر عن تسوية شاملة حتى الآن، بل اقتصرت على ترتيبات إنسانية محدودة، في وقت يتزايد فيه منسوب العنف على الأرض بشكل لافت.

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