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إسرائيل تنفي نقل منظومة "باتريوت" الدفاعية إلى أوكرانيا

12:56 م الثلاثاء 10 يونيو 2025

وزارة الخارجية الإسرائيلية

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(وكالات)

نفت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تصريحات أدلى بها السفير الإسرائيلي في كييف، ميخائيل برودسكي، بشأن تقديم دعم عسكري مباشر لأوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إنه لا صحة لنقل منظومات "باتريوت" الدفاعية إلى كييف، قائلة إن كل ما ورد في مقابلة السفير الإسرائيلي "غير دقيق ولا يمثل الموقف الرسمي للدولة".

وبحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، قالت الخارجية "إسرائيل لم ترسل أي منظومة باتريوت إلى أوكرانيا. ما صرح به السفير لا يعكس الحقيقة، ونحن ندرس حاليًا إمكانية طلب توضيحات منه بشأن هذه التصريحات".

وكان السفير برودسكي قد صرح خلال مقابلة مع الصحفية الأوكرانية ماريتشكا دوفبينكو، أن إسرائيل قامت بإرسال بطاريات "باتريوت" كانت قد حصلت عليها من الولايات المتحدة في تسعينيات القرن الماضي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تم الاتفاق عليها مسبقًا، وأنها تمثل جزءًا من الدعم العسكري الذي تقدمه تل أبيب لكييف، رغم أن الحديث عنها ظل محدودًا.

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وزارة الخارجية الإسرائيلية منظومة باتريوت أوكرانيا
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