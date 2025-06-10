كتبت- آية محمد:

أشاد الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانغ، بالمملكة المتحدة يوم الاثنين، متعهدًا بزيادة الاستثمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي البريطاني من خلال شركته العملاقة في مجال أشباه الموصلات، التي تبلغ قيمتها عدة تريليونات من الدولارات، وفقًا لما تم نشره على موقع " العربية".

ورغم الإشادة الكبيرة التي عبر عنها هوانغ، بشأن البيئة الاستثمارية في المملكة المتحدة ووصفه لها بأنها تمر بـ"لحظة مثالية"، فإن هذه النظرة المتفائلة تصطدم بواقع مغاير تعكسه البيانات؛ إذ تواجه بريطانيا موجة هجرة غير مسبوقة لأصحاب الثروات الضخمة منذ تغيير الحكومة في يوليو الماضي.

ووفقًا لتحليلات شركة "نيو وورلد ويلث"، غادر البلاد خلال العام الماضي 12 مليارديرًا و78 شخصًا يملكون أكثر من 100 مليون دولار، بمعدل مليونير واحد يغادر كل 45 دقيقة.

وهذا التناقض يثير تساؤلات حول مدى استدامة جاذبية السوق البريطانية للاستثمار في ظل هذه المؤشرات القاتمة.

وقد واجهت بريطانيا هجرة قياسية للأثرياء من أصحاب الملايين بسبب تغيير الحكومة في يوليو من العام الماضي.

قال رئيس "إنفيديا" خلال جلسة حوارية جمعته برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ووزيرة الاستثمار بوبي غوستافسون: "بريطانيا تعيش ظرفًا مثاليًا من نوع "غولديلوكس‘" (في إشارة إلى الحالة التي تكون فيها الظروف "ليست كثيرة ولا قليلة، بل مثالية تمامًا")، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز"، واطلعت عليه "العربية Business".

وأضاف: "لا يمكن تنفيذ التعلم الآلي بدون آلات، وبالتالي فإن القدرة على بناء هذه الحواسيب الفائقة للذكاء الاصطناعي هنا في المملكة المتحدة ستجذب بطبيعتها المزيد من الشركات الناشئة".

وتابع هوانغ مؤكدًا: "أعتقد أن هذا مكان مذهل، مذهل حقًا للاستثمار. سأستثمر هنا".

كما شدد على أن المملكة المتحدة "تضم واحدة من أغنى مجتمعات الذكاء الاصطناعي في العالم"، مشيرًا إلى وجود شركات ناشئة رائدة مثل "DeepMind" و"Wayve" و"Synthesia" و"ElevenLabs".

لكنه أشار إلى أن "البيئة الإيكولوجية شبه مثالية للإقلاع، إلا أنها تفتقر إلى شيء واحد"، في إشارة إلى غياب بنية تحتية وطنية للذكاء الاصطناعي تُنتج محليًا في بريطانيا.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعلنت "إنفيديا" عن منتدى جديد لصناعة الذكاء الاصطناعي ذات السيادة في المملكة المتحدة، إلى جانب تعهدات من مزودي الخدمات السحابية "Nscale" و"Nebius" بإنشاء منشآت جديدة داخل البلاد تضم آلاف من وحدات معالجة الرسوميات Blackwell المتقدمة التي تنتجها "إنفيديا".

وتسعى المملكة المتحدة في الأشهر الأخيرة إلى الترويج لنفسها كلاعب عالمي في مجال الذكاء الاصطناعي، وسط مساعي رئيس الوزراء كير ستارمر لقيادة حكومة العمال بأجندة تركز على النمو.

وفي يناير الماضي، كشف ستارمر عن خطة طموحة لتعزيز قطاع الذكاء الاصطناعي المحلي، متعهدًا بتخفيف القيود على إنشاء مراكز البيانات وزيادة القدرات الحاسوبية البريطانية بمقدار عشرين ضعفًا بحلول عام 2030.

اقرأ أيضًا:

فاتورة التليفون الأرضي.. تعرف على أنظمة السداد ومهلة الدفع من المصرية للاتصالات

كيف تستعلم عن فاتورة الغاز وتسددها إلكترونيًا من المنزل؟

الأسعار والحد الأدنى للشراء.. تفاصيل الاستثمار في 3 صناديق للذهب