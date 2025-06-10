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الرئيس اللبناني يتوجه إلى الأردن في زيارة رسمية

12:34 م الثلاثاء 10 يونيو 2025

جوزيف عون

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بيروت- (د ب أ)

توجه الرئيس اللبناني جوزاف عون، صباح اليوم الثلاثاء، إلى المملكة الأردنية في زيارة رسمية تلبية لدعوة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

ويرافق الرئيس عون وفد رسمي.

وسيعقد الرئيس عون خلال زيارته لقاء قمة مع الملك عبد الله الثاني، ثم محادثات موسعة يشارك فيها أعضاء الوفدين الرسميين اللبناني والأردني، تتناول العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية الراهنة.

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الرئيس اللبناني يتوجه إلى الأردن جوزاف عون الملك عبد الله الثاني الرئيس اللبناني يلتقي العاهل الأردن
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