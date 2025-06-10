الرئيس اللبناني يتوجه إلى الأردن في زيارة رسمية

بيروت- (د ب أ)

توجه الرئيس اللبناني جوزاف عون، صباح اليوم الثلاثاء، إلى المملكة الأردنية في زيارة رسمية تلبية لدعوة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

ويرافق الرئيس عون وفد رسمي.

وسيعقد الرئيس عون خلال زيارته لقاء قمة مع الملك عبد الله الثاني، ثم محادثات موسعة يشارك فيها أعضاء الوفدين الرسميين اللبناني والأردني، تتناول العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية الراهنة.