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مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين في هجوم على مدرسة في النمسا

12:28 م الثلاثاء 10 يونيو 2025

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وكالات

ذكرت وسائل إعلام نمساوية، ومن بينها صحيفة "كرونين تسايتونج"، اليوم الثلاثاء، أن 5 أشخاص قُتِلوا وأُصيب عدد آخر في هجوم على مدرسة في مدينة جراتس النمساوية، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.


وأفادت وكالة الأنباء النمساوية الرسمية (ORF)، نقلًا عن الشرطة المحلية، بأن عدة أشخاص أُصيبوا بجروح خطيرة، بينهم طلاب ومعلمون، مضيفة أن المشتبه به، وهو تلميذ، يُعتقد أنه انتحر.


وقالت الشرطة النمساوية، إن عملية أمنية واسعة جارية في شارع يسمى دريرشويتزينجاسي، والذي توجد به مدرسة ثانوية، لكنها رفضت الإدلاء بمزيد من التعليقات.

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النمسا مدينة جراتس الشرطة النمساوية
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