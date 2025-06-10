إعلان

حماس تستنكر استهداف طاقم مسعفين بحي التفاح في غزة

12:03 م الثلاثاء 10 يونيو 2025

حركة حماس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي طاقم مسعفين بحي التفاح في مدينة غزة.

وقالت حماس: "استهداف العدو المجرم طاقم مسعفين بحي التفاح في غزة واستشهاد 3 منهم جريمة حرب مركبة تضاف إلى سجله الأسود".

وأكدت الحركة، في بيان اليوم، أن استهداف من يسعف الضحايا يمثل مستوى غير مسبوق من الوحشية والإجرام.

وأمس الاثنين، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، من بينها وكالة "شهاب" المقربة من حركة حماس، باستشهاد 3 من موظفي الخدمات الطبية وصحفيًا على يد الاحتلال الإسرائيلي خلال غارات على حي التفاح في مدينة غزة.

وذكرت وكالة "شهاب"، أن المسعفين الـ3 استشهدوا أثناء عملهم على إنقاذ جرحى وانتشال جثث شهداء وإنقاذ عدد من المصابين بشارع يافا في حي التفاح بمدينة غزة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حركة حماس استهداف طاقم مسعفين حي التفاح غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

4 عوامل تحسم.. هل يواصل الجنيه انتعاشته مقابل الدولار الفترة المقبلة؟
السعودية تصدر ضوابط جديدة لتأشيرات العمرة 2025.. تفاصيل