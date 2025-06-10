حماس تستنكر استهداف طاقم مسعفين بحي التفاح في غزة

وكالات

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي طاقم مسعفين بحي التفاح في مدينة غزة.

وقالت حماس: "استهداف العدو المجرم طاقم مسعفين بحي التفاح في غزة واستشهاد 3 منهم جريمة حرب مركبة تضاف إلى سجله الأسود".

وأكدت الحركة، في بيان اليوم، أن استهداف من يسعف الضحايا يمثل مستوى غير مسبوق من الوحشية والإجرام.

وأمس الاثنين، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، من بينها وكالة "شهاب" المقربة من حركة حماس، باستشهاد 3 من موظفي الخدمات الطبية وصحفيًا على يد الاحتلال الإسرائيلي خلال غارات على حي التفاح في مدينة غزة.

وذكرت وكالة "شهاب"، أن المسعفين الـ3 استشهدوا أثناء عملهم على إنقاذ جرحى وانتشال جثث شهداء وإنقاذ عدد من المصابين بشارع يافا في حي التفاح بمدينة غزة.