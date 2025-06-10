(وكالات)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، غارات جوية استهدفت ميناء الحُديدة اليمني المطل على البحر الأحمر، وذلك بحسب ما أعلن جيش الاحتلال، بعدما شن سلاح البحرية هجماته.

وأعلنت قوات الاحتلال أن القصف استهدف ما زعمت أنه "أهداف عسكرية تابعة للحوثيين"، مدعية أن الميناء يُستخدم في أنشطة عسكرية، وهو ما يبرر –بحسب الرواية الإسرائيلية– الضربة الجوية.

وفي وقت سابق، أصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، بيانًا دعا فيه المدنيين إلى إخلاء موانئ رأس عيسى، الحديدة، والصليف، التي تقع تحت سيطرة جماعة الحوثي، بزعم استخدامها في "أنشطة عسكرية".

وشهد ميناء الحديدة استهدافات متكررة من قبل الاحتلال خلال العام الماضي، كان آخرها الشهر الماضي عندما أسفرت غارة شنتها 15 طائرة حربية عن مقتل شخص. وقالت مصادر إسرائيلية إن استعادة الموانئ اليمنية لقدراتها التشغيلية واستقبال السفن قد تستغرق قرابة شهر.

وتزعم تل أبيب أن هذه الموانئ تُستخدم لتهريب أسلحة إيرانية، إلى جانب الشحنات المدنية.