بسبب مخاوف صحية.. سحب عبوات باراسيتامول في بريطانيا

القاهرة- مصراوي:

أعلنت هيئة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة (MHRA) عن سحب عاجل لدفعتين من دواء الباراسيتامول بتركيز 500 ملغ، بعد رصد تغير في لون بعض الأقراص، ما أثار مخاوف من احتمال التلوث.

ويتعلق قرار السحب الاحترازي بدفعتين من إنتاج شركة Chelonia للرعاية الصحية المحدودة، تحملان الرمزين 2312010 و2312011، مع تاريخ انتهاء صلاحية في 30 و31 نوفمبر 2027.

وأوضحت الهيئة أن الأقراص السليمة يجب أن تكون بيضاء اللون، على شكل كبسولة، وبها خط محزز على أحد الجانبين.

وفي حال ظهور أي تغير في اللون أو الشكل، دعت المرضى إلى التوقف عن الاستخدام فورًا والتواصل مع الطبيب أو الصيدلي.

كما طالبت MHRA جميع الصيدليات والأطباء بوقف صرف الدفعتين المتأثرتين حتى انتهاء التحقيقات الجارية، مؤكدة أن هذه العبوات تُصرف فقط عبر وصفات طبية.

وحذّرت الهيئة من تناول الأقراص المتغيرة اللون، لافتة إلى ضرورة طلب رعاية طبية عاجلة في حال ظهور أعراض جانبية لدى المستخدمين.

يُذكر أن حالات سابقة مشابهة لتغير لون أقراص الباراسيتامول ارتبطت بتلوث فطري، إذ تم سحب دفعات في أوروبا عام 2019 بسبب تلوث بسلالة فطرية تُعرف باسم "Penicillium citrinum".