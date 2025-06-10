إعلام عبري: اعتراض صاروخ أُطلق من شمالي غزة باتجاه زيكيم

وكالات

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، باعتراض صاروخ أُطلق من شمالي قطاع غزة باتجاه مستوطنة زيكيم في غلاف غزة الشمالي.

وعقب الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة في سبتمبر 2005، أنشأ الاحتلال "منطقة عازلة" على طول الحدود البرية، وبقيت عشرات المستوطنات القريبة من القطاع التي يطلق عليها الآن غلاف غزة، ويبلغ عددها نحو 50 مستوطنة، وتقع في مسافة تبلغ نحو 40 كيلومترًا في محيط القطاع.

وقد ارتفع عدد المستوطنين في غلاف غزة من نحو 42 ألفًا عام 2009 إلى حوالي 55 ألفًا عام 2019، بزيادة قدرها 30.6%، بحسب تقرير سابق لموقع "جلوبس" الاقتصادي الإسرائيلي.