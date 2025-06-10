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رغم ترحيل جريتا ثونبرج.. 8 نشطاء رفضوا التوقيع على وثائق الترحيل الطوعي من إسرائيل

11:28 ص الثلاثاء 10 يونيو 2025

السفينة مادلين

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(وكالات)

أفادت القناة 13 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن ثمانية من النشطاء الذين كانوا على متن سفينة "مادلين" رفضوا التوقيع على وثائق الترحيل الطوعي، وهو ما دفع السلطات الإسرائيلية إلى اتخاذ قرار باحتجازهم تمهيدًا لترحيلهم قسريًا في وقت لاحق.

ويأتي ذلك في أعقاب إعلان وكالة الأنباء السويدية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية أفرجت عن الناشطة السويدية جريتا ثونبرج، وجرى ترحيلها من إسرائيل. وأشارت الوكالة إلى أن ثونبرج غادرت البلاد على متن طائرة متجهة إلى السويد، بعد إنهاء الإجراءات اللازمة.

وكانت القوات الإسرائيلية قد اعترضت، الأحد الماضي، سفينة "مادلين" أثناء إبحارها في المياه الدولية قبالة سواحل قطاع غزة، حيث كانت تقل ناشطين دوليين من بينهم ثونبرج، في محاولة رمزية لكسر الحصار المفروض على غزة.

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