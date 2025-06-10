لأول مرة رصد حاملتي طائرات صينيتين في المحيط الهادئ

(وكالات)

كشفت وزارة الدفاع اليابانية عن رصد حاملتي طائرات صينيتين في مياه المحيط الهادئ، في واقعة هي الأولى من نوعها، ما اعتبرته طوكيو مؤشراً على مساعي بكين لتعزيز قدراتها العملياتية في المناطق البحرية البعيدة.

ووفقًا لبيان رسمي صادر عن وزارة الدفاع اليابانية، فقد شوهدت حاملة الطائرات الصينية "شاندونج" برفقة أربع سفن حربية أخرى، بينها مدمّرة مجهّزة بصواريخ موجهة، وهي تبحر داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان قرب جزيرة أوكينوتوري، وهي جزيرة نائية تقع جنوب البلاد.

وأوضحت الوزارة أن الطائرات المقاتلة والمروحيات التابعة للمجموعة نفذت عمليات إقلاع وهبوط في المنطقة، مشيرة إلى أن الأسطول رُصد أثناء عبوره على بُعد نحو 550 كيلومترًا جنوب شرق جزيرة مياكو، الواقعة بالقرب من تايوان.

وفي تحرك متزامن، أفادت الوزارة برصد حاملة الطائرات الصينية "لياونينج" وهي تبحر على بعد حوالي 300 كيلومتر من جزيرة "ميناميتوري"، برفقة مدمرتين وسفينة إمداد سريعة، وذلك في اليوم نفسه.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية لوكالة أنباء "فرانس برس" إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رصد حاملتي طائرات تابعتين للجيش الصيني تنشطان بشكل متزامن في المحيط الهادئ، لافتًا إلى أن هذه التحركات تأتي في إطار سعي بكين لرفع كفاءتها في إدارة عمليات عسكرية بعيدة المدى.