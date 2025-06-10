سلطات الاحتلال تفرج عن الناشطة السويدية جريتا ثونبرج

(وكالات)

قالت وكالة الأنباء السويدية، اليوم الثلاثاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بالإفراج عن الناشطة السويدية جريتا ثونبرج.

وذكرت وكالة الأنباء أن الناشطة السويدية، في طريقها على متن الطائرة الآن بعد ترحيلها من إسرائيل.

يأتي ذلك بعد أن قامت القوات الإسرائيلية باعتراض السفينة الأحد الماضي في المياه الدولية قبالة غزة، واعتقلت الناشطة السويدية وعدداً من الناشطين أثناء محاولة إيصال مساعدات رمزية إلى قطاع غزة .

وبعد توقيفهم تم نقلهم إلى مطار بن جوريون في تل أبيب صباح الثلاثاء، تمهيداً لترحيلهم .

ووقعت ثونبرج و3 آخرون على وثائق "مغادرة طوعية"، مما يمكّن إسرائيل من ترحيلهم في غضون ساعات، بينما رفض 8 ناشطين، بينهم نائبة أوروبية فرنسية، والتزموا بالبقاء في السجن الإداري .