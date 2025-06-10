وسط تباين في التوقيت.. طهران تُعد لجولة مفاوضات جديدة مع واشنطن

(وكالات)

صرحت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم عقد الجولة المقبلة من مفاوضات الاتفاق النووي مع واشنطن يوم الأحد القادم في العاصمة العُمانية مسقط، في وقت كان فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أشار إلى أن اللقاء بين دبلوماسي الدولتين سيجري يوم الخميس.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في بيان رسمي، إن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي سيقوم بزيارة إلى النرويج يومي الأربعاء والخميس، ما يؤكد استبعاد عقد أي لقاء في تلك الفترة، مرجحًا أن مسقط ستكون المحطة التالية للمفاوضات.

في السياق ذاته، كشف بقائي أن طهران بصدد إرسال مقترح جديد إلى واشنطن عبر وساطة عمانية، داعيًا الجانب الأمريكي إلى "اغتنام الفرصة" وفتح باب التفاهم قبل فوات الأوان.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن مصادر مطلعة أن الرد الإيراني الرسمي على العرض الأمريكي المرتبط بالتوصل إلى اتفاق نووي جديد سيصدر خلال 48 ساعة، وأنه سيكون مكتوبًا ويُسلّم عبر قنوات دبلوماسية.

وأضافت المصادر أن إيران تعتزم تقديم صيغة بديلة للاتفاق السابق، تتضمن الإبقاء على حق طهران في تخصيب اليورانيوم داخل أراضيها، مقابل اتخاذ خطوات عملية لتخفيف هواجس الولايات المتحدة، في مقدمتها ملف الاستخدامات العسكرية المحتملة. وتشترط إيران في المقابل الرفع الكامل للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.