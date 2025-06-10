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هآرتس: نتنياهو حاول إقناع ترامب بوقف المفاوضات مع إيران

11:02 ص الثلاثاء 10 يونيو 2025

بنيامين نتنياهو دونالد ترامب

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وكالات

نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مصدر مطلع، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، خلال اتصالهما، إخراج موضوع الهجوم على إيران من الخطاب العام.

وقال المصدر المطلع، إن نتنياهو حاول إقناع الرئيس الأمريكي بوقف المفاوضات بشأن الاتفاق النووي مع إيران.

وذكر المصدر أن الرئيس الأمريكي أوضح لرئيس الحكومة الإسرائيلية أنه لن يمنحه الضوء الأخضر لتنفيذ هجوم على إيران في الوقت القريب.

وأمس الاثنين، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن المكالمة الهاتفية بين رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب استغرقت نحو 40 دقيقة، مشيرًة إلى أن المكالمة تناولت التطورات المختلفة في المنطقة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر قوله، إن الجانبين بحثا الملف النووي الإيراني خلال الاتصال، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يعقد نتنياهو اجتماعًا أمنيًا بشأن إيران.

وقالت مصادر أمنية للبث العبرية، إن إسرائيل "لن تقبل بإمكانية استمرار تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية لفترة طويلة".

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دونالد ترامب بنيامين نتنياهو وقف المفاوضات مع إيران الاتفاق النووي مع إيران
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