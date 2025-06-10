عباس في رسالة لماكرون: تصرفات حماس في 7 أكتوبر "غير مقبولة ومُدانة"

وكالات

أيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نزع سلاح حركة حماس دون أن يكون لها دور في حكم قطاع غزة، وفق ما أوردته فضائية سكاي نيوز عربية.

وقال الرئيس الفلسطيني عباس، إنه يؤيد وجود قوة عربية ودولية لضمان استقرار دولة فلسطينية مستقبلية.

واعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رسالة لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن تصرفات حماس في 7 أكتوبر 2023 "غير مقبولة ومُدانة"، وفق ما نقلته سكاي نيوز عربية.

ومن المقرر عقد مؤتمر في مدينة نيويورك الأمريكية بين 17 و20 من الشهر الحالي، برعاية فرنسا و المملكة العربية السعودية، بهدف الاعتراف بالدولة الفلسطينية والتوصل لسبل إقامة حل الدولتين.