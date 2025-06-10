سيدني- (د ب أ)

أدان رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز بشدة إطلاق رصاصة مطاطية على صحفية أسترالية خلال الاحتجاجات في لوس انجليس، واصفا ما كشفه تصوير الواقعة بـ إنه أمر "مروع".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن ألبانيز قال، إن حكومته قدمت احتجاجات لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب الواقعة.

وكان مقطع فيديو قد أظهر المراسلة لورين توماسي التي تعمل لحساب شبكة ناين نيوز وهي تصاب برصاصة مطاطية، يبدو أن أحد رجال الشرطة هو من أطلقها، وذلك أثناء تغطيتها لاحتجاجات لوس انجليس أمس الأول الأحد.

وقال ألبانيز إنه تحدث مع توماسي، التي قال إنها " بحالة جيدة".

وأضاف ألبانيز بعد أن ألقى بخطاب أمام نادي الصحافة الوطني في كانبرا اليوم الثلاثاء " تلك الصورة مروعة ".

وأوضح " لقد طرحنا بالفعل هذه الأمور مع إدارة أمريكا. نحن لا نرى أنه من المقبول حدوث ذلك، ونعتقد أن دور الإعلام مهم للغاية".