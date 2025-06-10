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كاتس: أشيد بسلاح البحرية الإسرائيلية لتنفيذه الهجوم الناجح باليمن

09:34 ص الثلاثاء 10 يونيو 2025

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس

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وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، "أشيد بسلاح البحرية لتنفيذه الهجوم، الذي وصفه بـ"الناجح"، في ميناء الحديدة باليمن"، مضيفًا "يد إسرائيل الطويلة في الجو وأيضًا في البحر ستصل إلى كل مكان"، وفق تعبيره.

وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي، أن تل أبيب حذرت تنظيم الحوثي بأنه إذا استمر في إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل فسيتلقى ردًا قويا وسيتعرض لحصار بحري.

وقبل قليل، أعلنت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، أن إسرائيل شنت هجمات على ميناء الحديدة اليمني اليوم الثلاثاء.

وقال الحوثيون، إن الهجوم استهدف أرصفة بالميناء، دون التطرق إلى تفاصيل.

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