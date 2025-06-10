إسرائيل تعتزم ترحيل جريتا تونبرج ونشطاء بعد اعتراض السفينة مادلين

تل أبيب- (د ب أ)

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء أن ناشطة المناخ السويدية جريتا تونبرج ونشطاء آخرين حاولوا إيصال مساعدات إلى غزة عن طريق البحر، سيتم ترحيلهم من إسرائيل بعد أن اعترض الجيش قاربهم الشراعي.

وأوضحت الوزارة في منشور عبر منصة "إكس" أن ركاب القارب الشراعي وصلوا إلى مطار بن جوريون لمغادرة إسرائيل والعودة إلى بلدانهم.

وأضافت أن من المتوقع مغادرتهم "خلال الساعات القليلة المقبلة".

وكتبت الوزارة: "من يرفض توقيع وثائق الترحيل ومغادرة إسرائيل، سيُعرض على سلطة قضائية، وفقا للقانون الإسرائيلي، من أجل المصادقة على ترحيله".

كما أشارت إلى أن قناصل من دول النشطاء التقوا بهم في المطار.

وكان القارب الشراعي "مادلين"، التابع لائتلاف أسطول الحرية، قد أبحر من صقلية قبل أسبوع، حاملا مساعدات للفلسطينيين، في محاولة للضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة.

لكن القارب تم اعتراضه من قبل القوات الإسرائيلية فجر الاثنين بأمر من وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس.