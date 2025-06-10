إيران تهدد برد واسع النطاق ضد إسرائيل حال استهداف منشآتها النووية

طهران- (د ب أ)

هدّدت إيران يوم الاثنين، بالرد بقوة حال شن إسرائيل هجوما على منشآتها النووية.

وأوضح بيان صادر عن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، بثته الإذاعة الرسمية، أن القوات المسلحة الإيرانية ستستهدف "المنشآت النووية السرية" في إسرائيل إذا حدث مثل هذا التصعيد العسكري.

وأضاف البيان أن تحديد مواقع الأهداف الإسرائيلية تم عبر عملية استخباراتية.

وحذر رافاييل جروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إسرائيل من شن ضربات على المواقع النووية الإيرانية، قائلا في مقابلة مع القناة الإسرائيلية "آي 24 نيوز" إن تلك المنشآت "محصنة للغاية" وستتطلب "قوة مدمرة جدا جدا" لإلحاق الضرر بها.

وأضاف أن مثل هذا الهجوم قد يكون له "تأثير تجميعي" وقد يعزز عزم إيران على السعي لامتلاك أسلحة نووية أو الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مشيرًا إلى محادثات أجراها مع مسؤولين إيرانيين.

وتتزايد الضغوط الدولية على طهران في ظل النزاع المستمر حول برنامجها النووي.

وتشكل السرية المحيطة بأنشطة إيران النووية السابقة محور النقاشات الجارية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتسعى كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة إلى زيادة الضغط بشكل رسمي من خلال مشروع قرار أمام مجلس محافظي الوكالة.

وتخشى الحكومات الغربية من أن تسعى القيادة الإيرانية إلى تطوير أسلحة نووية، رغم نفي طهران المتكرر لذلك.