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إيران: الجولة المقبلة من المباحثات مع أمريكا ستعقد الأحد المقبل بعُمان

09:28 ص الثلاثاء 10 يونيو 2025

إيران وأمريكا

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طهران- (د ب أ)

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية عبر منشور على تطبيق تليجرام اليوم الثلاثاء، أن إيران والولايات المتحدة ستجريان الجولة السادسة من المباحثات بشأن البرنامج النووي الإيراني في العاصمة العمانية مسقط يوم الأحد المقبل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الوزارة قالت أيضا إن وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين عباس عراقجي سوف يحضر منتدى أوسلو في النرويج يومي 11 و12 يونيو الجاري.

وكانت الجولة الخامسة من المفاوضات بين إيران وواشنطن، التي أجريت في العاصمة الإيطالية روما، قد انتهت في 23 مايو/أيار الماضي.

وقال الوسيط العماني في المحادثات، بدر البوسعيدي، إن إيران والولايات المتحدة حققتا "بعض التقدم ولكنه ليس حاسما" في الجولة الخامسة من المفاوضات في روما بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي يتطور بسرعة.

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