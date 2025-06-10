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ترامب يأمر بنشر ألفي عنصر إضافي من الحرس الوطني في لوس أنجليس

09:21 ص الثلاثاء 10 يونيو 2025

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واشنطن- (أ ب)

قال مسؤولون أمريكيون مساء الإثنين إن الرئيس دونالد ترامب وافق على نشر ألفي عنصر إضافي من الحرس الوطني في مدينة لوس أنجليس.

وسيضعهم الأمر في الخدمة الفعلية. ومع ذلك، حذر أحد المسؤولين من أن الأمر قد تم توقيعه للتو، وقد يستغرق الأمر يوما أو يومين لتحريك القوات.

وتحدث المسؤولون بشرط عدم الكشف عن هويتهم.

ووصف حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم هذه الخطوة بأنها متهورة و"تنم عن عدم احترام لقواتنا"، وذلك في منشور له على منصة "إكس".

وقال نيوسوم: "الأمر لا يتعلق بالسلامة العامة. بل يتعلق بإرضاء غرور رئيس خطير".

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