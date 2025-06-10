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اقتحام المنازل وتعطيل الدراسة.. ماذا يحدث في مدينة نابلس؟

08:56 ص الثلاثاء 10 يونيو 2025

مدينة نابلس

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وكالات

اقتحم الجيش الإسرائيلي، ليل الإثنين الثلاثاء، مدينة نابلس بأكثر من 40 آلية عسكرية.

وتمركزت الآليات العسكرية في وسط مدينة نابلس، إذ فرضت حصارا على بلدتها القديمة، وأعلنت حظرا للتجوال يشمل حارات البلدة حتى صباح الأربعاء.

وأضافت مصادر، أن القوات الإسرائيلية شرعت بمداهمة منازل المواطنين داخل البلدة القديمة وأجبرت بعض العائلات على إخلاء منازلهم، بحسب سكاي نيوز.

وأفادت مصادر فلسطينية محلية، أن الجيش الإسرائيلي المتمركز في البلدة القديمة اعتقل عددا من الفلسطينيين من حارة الجوزة داخل البلدة القديمة، وقام بتحويل عدة منازل لثكنات عسكرية، إضافة لتفجير أبواب بعض المحلات التجارية داخل البلدة القديمة.

وأعلنت الجامعات والمدارس والمؤسسات الحكومية تعطيل دوامها الثلاثاء بسبب العملية العسكرية وحفاظا على سلامة الطلاب والموظفين.

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