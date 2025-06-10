إعلامي حكومة غزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين لـ227 صحفيًا



وكالات

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 227 صحفيا بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي مؤمن أبو العوف، منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

والصحفي الشهيد مؤمن محمد أبو العوف، كان يعمل مصوراً صحفياً مع عدة وسائل إعلام، وقد استشهد هو و3 من رجال الإسعاف خلال مهمة إنسانية شرق مدينة غزة.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، داعيا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحمل المكتب الإعلامي الحكومي بغزة الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأميركية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا؛ المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية، وفقا للغد.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة، كما ونطالبهم إلى ممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.

قالت وسائل إعلام فلسطينية، من بينها وكالة شهاب المقربة من حركة حماس، الإثنين، إن إسرائيل قتلت 3 من موظفي الخدمات الطبية وصحفيا خلال غارات على حي التفاح في مدينة غزة.