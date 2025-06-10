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بـ40 آلية عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يقتحم نابلس ويعلن حظر التجوال

08:29 ص الثلاثاء 10 يونيو 2025

الجيش الاسرائيلي

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وكالات

اقتحم الجيش الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، مدينة نابلس بأكثر من 40 آلية عسكرية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي بعد عملية الاقتحام حظر التجول في المدينة حتى صباح غدًا الأربعاء، وفقا لسكاي نيوز.

ومنذ 21 يناير الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة النطاق شمالي الضفة الغربية، شملت مدينة جنين، مستهدفة أحياء سكنية بالكامل.

وتوسعت عملياته العسكرية في وطولكرم وطوباس شمالي الضفة الغربية مخلّفا شهداء وجرحى، واعتقال العشرات.

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