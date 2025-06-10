غارات إسرائيلية على الحديدة باليمن



وكالات

أعلنت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي شن هجوما على مدينة الحديدة ومينائها غربي اليمن.

وذكر تلفزيون المسيرة التابع للحوثيين، أن إسرائيل شنت غارات على مدينة الحديدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر.

كان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد نشر على موقع إكس مساء الإثنين، تحذيرا حث فيه على إخلاء موانئ رأس عيسى والحديدة والصليف اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

ونفذ الجيش الإسرائيلي غارتين على أرصفة ميناء الحديدة، غربي اليمن، وفقا للغد.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن الهجوم الإسرائيلي على اليمن، صباح اليوم الثلاثاء، نفذه سلاح البحرية، ولم يتم عبر سلاح الجو كالهجمات السابقة.