الشرطة المكسيكية تقتل 4 مسلحين وتتوغل في أراضي دولة غواتيمالا



وكالات

قتلت شرطة ولاية مكسيكية 4 مسلحين بالقرب من الحدود مع غواتيمالا، ثم لاحقت مشتبها بهم آخرين داخل الأراضي الغواتيمالية.

وتعد هذه الحادثة النادرة، التي شهدت عبور قوات إنفاذ القانون المكسيكية للحدود إلى داخل غواتيمالا يوم الأحد في بلدة لا ميسيا، قد تم توثيقها بمقاطع فيديو التقطها شهود عيان وانتشرت على نطاق واسع عبر الإنترنت.

كانت هذه الحادثة أحدث تصعيد للعنف على هذا الجزء من الحدود الذي أصبح نقطة ساخنة، حيث تتصارع العصابات المكسيكية المتناحرة وفروعها المحلية للسيطرة على طرق تهريب المهاجرين والأسلحة والمخدرات، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت رئيسة المكسيك، كلاوديا شينباوم، الاثنين، إن كل الدلائل تشير إلى أن السلطات المكسيكية دخلت إلى غواتيمالا.

وأشارت إلى أنهم يحققون في الأمر، وما حدث ليس مقبولا.