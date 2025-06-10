تمهيدا لترحيلهم.. إسرائيل تنقل نشطاء السفينة مادلين لمطار تل أبيب



وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الناشطين المؤيدين للقضية الفلسطينية الذين كانوا على متن السفينة الشراعية "مادلين" عندما اعترضها الجيش الإسرائيلي أثناء محاولتها الوصول إلى قطاع غزة، نقلوا إلى مطار تل أبيب تمهيدا لإعادتهم إلى بلدانهم.

قالت الوزارة في بيان: "إن من يرفض توقيع أوراق الترحيل ومغادرة إسرائيل سيحال إلى جهة قضائية، وفقا للقانون الإسرائيلي"، وفقا للغد.

ووصلت السفينة مادلين إلى سواحل مدينة أسدود، رفقة زوارق تابعة للبحرية الإسرائيلية.

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية، أن نشطاء السفينة مادلين سيُنقلون إلى غرفة يُعرض فيها فيلم عن أحداث السابع من أكتوبر 2023، ومن ثم مباشرة إلى طائرة في مطار بن جوريون تعيدهم إلى المكان الذي جاءوا منه.

كانت البحرية الإسرائيلية قد استولت، في وقت مبكر من صباح يوم الإثنين، على السفينة مادلين، واعتقلت النشطاء الذين كانوا على متنها خلال رحلة لكسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة، بينما كانت تحمل السفينة مساعدات لسكان القطاع.

وأوضحت صحيفة يسرائيل هيوم، أن مصلحة السجون الإسرائيلية تستعد لاستقبال نشطاء السفينة مادلين، وأنها جهزت لهم زنازين منفصلة في سجن جفعون بالرملة.

كشفت الصحيفة عن أن وزير الأمن القومي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، أوعز للشرطة الإسرائيلية باتخاذ إجراءات عدة بحق نشطاء السفينة مادلين.

وأشارت إلى أن بن غفير أوعز بمنع إدخال أية رموز تتماهى مع القضية الفلسطينية إلى الزنازين التي سيتم التحفظ بها على نشطاء السفينة مادلين.

وأمر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف بمنع إدخال أي وسيلة اتصال لنشطاء السفينة مادلين لدى مكوثهم في معتقل الرملة.