قتيل و4 جرحى حصيلة الهجوم الروسي على أوديسا جنوب أوكرانيا



وكالات

قال مسؤولون في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، إن روسيا شنت هجوما كبيرا آخر بطائرات مسيرة على أوكرانيا، حيث ضربت كييف وألحقت أضرارا بمستشفى في أوديسا بجنوب البلاد.

تأتي الهجمات في أعقاب أكبر هجوم روسي بطائرات مسيرة على أوكرانيا الإثنين في إطار عمليات مكثفة قالت موسكو إنها إجراءات انتقامية على هجمات كييف الأخيرة داخل روسيا.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، إنه تم استدعاء مسعفين إلى 4 أحياء في كييف بعد منتصف ليل الثلاثاء، بما في ذلك حي بوديل التاريخي.

وأضاف كليتشكو مخاطبا سكان كييف: "ابقوا في ملاجئكم! الهجوم الضخم على العاصمة مستمر"، مشيرا إلى احتراق مبنى، وفقا لسكاي نيوز.

وأفاد الجيش الأوكراني، أن الغارات لا تزال مستمرة، وحث الناس على البحث عن ملاجئ، دون الكشف عن الحجم الكامل للهجوم.

وسمع شهود سلسلة من الانفجارات المدوية في جميع أنحاء المدينة.

وفي أوديسا بجنوب أوكرانيا، قال أوليه كيبر، حاكم المنطقة، إن هجوما "هائلا" بطائرات مسيرة استهدف مبنى طبيا للطوارئ وقسما للولادة، بالإضافة إلى مبان سكنية.

وذكرت مصادر أوكرانية أن قتيلا و4 جرحى على الأقل، سقطوا في الهجوم الجوي الروسي على أوديسا.