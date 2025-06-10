الصحة العالمية: مستشفى الأمل في غزة أصبح خارج الخدمة



وكالات

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أن مستشفى الأمل في غزة أصبح عمليا خارج الخدمة بسبب تكثيف الأعمال العدائية قربه.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبرييسوس في منشور على منصة إكس: "إعاقة الوصول إلى المستشفى، ما يمنع المرضى الجدد من تلقي الرعاية ويتسبّب بمزيد من الوفيات التي كان من الممكن تجنّبها".

وتابع: "ما زال هناك مرضى في المستشفى يحتاجون إلى رعاية، لكنه لا يستقبل أي حالات جديدة"، وفقا لما ذكرته الغد.

وقال تيدروس، إن طاقمين طبيين للحالات الطارئة، واحد محلي والآخر دولي يبذلان قصارى جهدهما لخدمة المرضى الذين ما زالوا في المستشفى بما تبقّى من معدّات طبية قليلة.

ولفت إلى أنه مع إغلاق مستشفى الأمل أصبح مجمع ناصر الطبي هو المستشفى الوحيد الذي يضم وحدة رعاية مركزة في خان يونس، المدينة الواقعة في جنوب القطاع الفلسطيني.

وفي الخامس من يونيو، قالت منظمة الصحة العالمية، إن مستشفيي ناصر والأمل يعملان بما يتخطى قدراتهما، في حين يتواصل تدفق المصابين.

وتحدثت المنظمة عن نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية بعد حصار كامل مفروض منذ شهرين.

وبعد عشرين شهرا على اندلاع الحرب المدمرة التي أشعل فتيلها هجوم غير مسبوق شنّته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، يشهد القطاع الفلسطيني واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وتتهدّده المجاعة بحسب الأمم المتحدة.