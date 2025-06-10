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رئيس وزراء كندا: واشنطن لم تعد تلعب دورًا مهيمنًا على الساحة الدولية

04:27 ص الثلاثاء 10 يونيو 2025

مارك كارني

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وكالات

قال رئيس وزراء كندا مارك كارني، إن واشنطن لم تعد تلعب دورا مهيمنا على الساحة الدولية.

وأدلى كارني بهذه التصريحات أثناء إعلانه عن توجه كندا لتنويع إنفاقها الدفاعي بعيدا عن الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن كندا ستحقق هدف الإنفاق الذي حدده حلف شمال الأطلسي "الناتو" بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، قبل خمس سنوات من الموعد المقرر سابقا، وفقا لسكاي نيوز.

وأضاف: "لقد وقفنا جنبا إلى جنب مع الأمريكيين طوال فترة الحرب الباردة وفي العقود التي تلتها، حين لعبت الولايات المتحدة دورا مهيمنا على الساحة الدولية، أما اليوم، فإن ذلك الدور المهيمن أصبح من الماضي".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا في أكثر من مناسبة إلى جعل كندا الولاية الأمريكية الحادية والخمسين، الأمر الذي أثار غضب الكنديين.

وفاز كارني بالانتخابات البرلمانية الكندية، ليصبح رئيس الوزراء لكندا، بعد استقالة جاستن ترودو قبل أشهر.

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