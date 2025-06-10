ترامب: إيران ستشارك في مفاوضات المحتجزين في غزة.. وسنرى ما سيحدث



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران تشارك في مفاوضات تهدف إلى ترتيب اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس لوقف إطلاق النار في قطاع غزة مقابل الإفراج عن المحتجزين الذين تحتجزهم الحركة داخل القطاع.

وأضاف ترامب: "غزة الآن في خضم مفاوضات ضخمة بيننا وبين حماس وإسرائيل، وإيران مشاركة بالفعل، وسنرى ما سيحدث مع غزة، نحن نريد استعادة المحتجزين"، وفقا لما ذكرته الغد.

ولم يخض ترامب في تفاصيل، ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للحصول على تفاصيل حول مشاركة إيران.

ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك على الفور على طلب للتعليق.

واقترحت الولايات المتحدة وقفا لإطلاق النار لمدة 60 يوما بين إسرائيل وحماس.

وقالت إسرائيل، إنها ستلتزم بالشروط لكن حماس ترفض الخطة حتى الآن.

وبموجب الاقتراح، سيتم إطلاق سراح 28 محتجزا إسرائيليا، منهم جثامين بعض القتلى، في الأسبوع الأول، مقابل إطلاق سراح 1236 أسيرا فلسطينيا ورفات 180 فلسطينيا.

كما تحاول الولايات المتحدة وإيران بشكل منفصل التفاوض على إبرام اتفاق بشأن برنامج طهران النووي.