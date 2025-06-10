اشتباكات في فرنسا للمطالبة بإطلاق سراح ناشطي سفينة كسر الحصار على غزة



وكالات

قالت وسائل إعلام فرنسية، إن اشتباكات اندلعت بين عناصر من الشرطة ومتظاهرين يطالبون بإطلاق سراح ناشطي سفينة "كسر الحصار على غزة".

وأفاد ناشطون فرنسيون، أنه وأثناء مظاهرة في ساحة الجمهورية في باريس للمطالبة بالإفراج عن ريما حسن ونشطاء السفينة "مادلين"، انهار أحد المتظاهرين فاقدا للوعي بعد أن اعتدى عليه ضابط وهو يصرخ: "لماذا لا تذهب إلى فلسطين إذا كان لديك الشجاعة؟".

ووثقت مقاطع فيديو نشرها النشطاء والمدونون، اعتداءات الشرطة الفرنسية على المتظاهرين بالإضافة إلى

والاثنين خرجت مسيرة حاشدة في ساحة الجمهورية بالعاصمة الفرنسية باريس دعما لسفينة كسر الحصار "مادلين" على قطاع غزة، وفقا لروسيا اليوم.

كما خرجت مسيرة في مدينة مارسيليا جنوب فرنسا دعما لسفينة كسر الحصار.

وكانت "حركة فرنسا الأبية" قد دعت يوم الاثنين 9 يونيو إلى تنظيم عدة مسيرات في فرنسا دعما للسفينة المتجهة إلى غزة والتي اعترضتها إسرائيل وعلى متنها 12 ناشطا، من بينهم عضو البرلمان الأوروبي عن حركة "فرنسا الأبية" ريما حسن والناشطة غريتا ثونبرغ.

وأوقفت القوات الإسرائيلية السفينة الشراعية "مادلين" ليلا بعد أيام من الإبحار قبل وصولها إلى قطاع غزة.

وأفادت الخارجية الإسرائيلية، أن إيقاف السفينة تم بناء على الحصار البحري المفروض على غزة منذ عام 2007 والذي يمنع دخول السفن غير المصرح لها بالدخول.

وفي المقابل، قال "تحالف أسطول الحرية" بعد اعتراض السفينة: "نطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين الاثني عشر على متن "مادلين" وعن جميع الأسرى الفلسطينيين الآخرين، وإنهاء الاحتلال والحصار الوحشي، وفتح جميع الحواجز الحدودية فورا لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة".

ومن المقرر نقل جميع ركاب السفينة بمن فيهم ناشطة المناخ جريتا تونبرج ونشطاء آخرون إلى مركز احتجاز تمهيدا لترحيلهم من إسرائيل، وفقا لمسؤولين إسرائيليين.

وكانت السفينة "مادلين" قد انطلقت من جزيرة صقلية جنوبي إيطاليا يوم الأحد الماضي وعلى متنها 12 ناشطا دوليا لكسر الحصار الإسرائيلي عن غزة وإيصال المساعدات الإنسانية.