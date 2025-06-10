إدارة ترامب تأمر بنشر 700 عنصر من المارينز في لوس أنجلوس



وكالات

أعلن مسؤول أمريكي كبير، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أمرت بنشر 700 عنصر من سلاح مشاة البحرية "المارينز" في لوس أنجلوس للتصدي للاحتجاجات الجارية في هذه المدينة الكبرى بولاية كاليفورنيا.

وقال المسؤول طالبا عدم نشر اسمه، "إنه في ضوء تزايد التهديدات ضد مسؤولين فيدراليين ومبان فيدرالية، فإن 700 عنصر من مشاة البحرية العاملين في كامب بندلتون، القاعدة العسكرية الواقعة على بُعد ساعتين جنوب المدينة، سيتمّ نشرهم في لوس أنجلوس للمساعدة في حماية المسؤولين الفيدراليين والمباني الفيدرالية".

من جانبها قالت إدارة شرطة لوس أنجلوس، إن الوصول المحتمل لقوات المارينز يمثل تحديا لوجستيا وعمليا كبيرا.

من جانبه ندد حاكم ولاية كاليفورنيا الديموقراطي جافين نيوسوم بشدّة بقرار إدارة الرئيس دونالد ترامب نشر 700 عنصر من سلاح مشاة البحرية الأمريكية "المارينز" في لوس أنجلوس للتصدي للاحتجاجات الجارية في المدينة.

واعتبر أن هذه الخطوة تحقق الخيال المضطرب لرئيس ديكتاتوي.

وكتب نيوسوم في منشور على منصة "إكس": "إن مشاة البحرية الأمريكية خدموا بشرف عبر حروب متعددة دفاعا عن الديموقراطية، لا ينبغي نشرهم على الأراضي الأمريكية لمواجهة مواطنيهم لتحقيق خيال مضطرب لرئيس ديكتاتوري، هذا سلوك مناهض لأمريكا".

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، الإثنين، أنه يعتزم رفع دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

يأتي ذلك ردا على قرار الإدارة الاتحادية بنشر قوات من الحرس الوطني لمواجهة متظاهرين احتجوا على سياسات الهجرة في شوارع مدينة لوس أنجلوس.