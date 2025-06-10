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خلال ساعتين.. الدفاعات الجوية الروسية تعترض 76 مسيرة أوكرانية

03:11 ص الثلاثاء 10 يونيو 2025

وزارة الدفاع الروسية

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وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات الدفاع الجوي دمرت مساء أمس، خلال ساعتين 76 طائرة مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية فوق أراضي ست مقاطعات.

وقالت الوزارة: "من الساعة 21:50 حتى 23:55 بتوقيت موسكو يوم 9 يونيو، دمرت منظومات الدفاع الجوي العاملة 76 طائرة مسيرة أوكرانية".

وأشارت إلى أنه تم إسقاط: "46 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و16 فوق أراضي بيلجورود و9 طائرات فوق شبه جزيرة القرم، وطائرتان مسيرتان فوق مقاطعتي أوريول وكالوغا وطائرة واحدة فوق أراضي مقاطعة فورونيج".

وكان حاكم مقاطعة بريانسك ألكسندر بوجوماز قد أعلن سابقا عن صد هجوم بطائرات مسيرة في المنطقة.

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.

من جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرا وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.

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