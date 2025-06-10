وزير المالية الإسرائيلي: حماس عدو ذكي ومتعلم ويتمتع بقدرات على التكيف



وكالات

وصف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، حركة حماس بأنها عدو ذكي ومتعلم ويتمتع بقدرات على التكيّف.

وزعم وزير المالية الإسرائيلي، أن القوات الإسرائيلية أقوى وأفضل وأكثر تصميمًا، لكن، هذا هو الثمن في حال أوقفنا القتال الآن مع نية العودة لاحقًا، هذا ينطبق على أي سيناريو تظل فيه حماس كتنظيم عسكري وحاكم داخل غزة.

وأضاف: "أفهم الدعوات لوقف كل شيء إنها تنبع من الألم على الفقدان، ومن التفكير المؤلم في المحتجزين، ومن التعب والإرهاق جراء استمرار الحرب، ورغم أنني أتفهم، إلا أنني أعتقد أنه لا يجوز إيقاف المناورة العسكرية داخل غزة الآن، بل على العكس يجب تعزيزها وتسريعها"، وفقا لما ذكرته الغد.

وأوضح أنه في كل مكان يغادره الجيش الإسرائيلي دون حسم، فإن العودة إليه لاحقًا ستكلفنا دماءً ثمينة من أرواح جنوده.

وأشار إلى أن الضغط العسكري والإنجازات، سواء المعلنة أو غير المعروفة علنًا وهي كثيرة، إلى جانب السيطرة على المساعدات الإنسانية، تدفع حماس إلى حافة الانهيار.

وتابع: "في نهاية المطاف، في أي سيناريو إذا لم تجد حماس نفسها عاجزة تمامًا وبدون مخرج، فلن نتمكن من إعادة المحتجزين إلى بيوتهم ولن نتمكن من حسم المعركة نهائيًا".

وأشار إلى أن المناورة العسكرية الحالية، رغم بطئها المتعمّد، تقوم بعمل ممتاز في خلق هذه الظروف.

وقال: "لا أريد الخوض كثيرًا في التفاصيل لأسباب مفهومة، لكن عنصر الزمن والقيود العملية يلعبان دورًا مهمًا في اتخاذ القرارات التي لم تُتخذ حتى الآن خلال الحرب إذا لم تُستثمر هذه المناورة حتى نهايتها كمرحلة حاسمة في الحرب، أخشى أننا لن نحصل على فرصة أفضل لاحقًا".