استشهاد 3 مسعفين وصحفيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة



وكالات

قالت وسائل إعلام فلسطينية، من بينها وكالة شهاب المقربة من حركة حماس، إن إسرائيل قتلت 3 من موظفي الخدمات الطبية وصحفيا خلال غارات على حي التفاح في مدينة غزة.

وذكرت وكالة شهاب، أن المسعفين الـ3 استشهدوا أثناء عملهم على إنقاذ جرحى وانتشال جثث شهداء وانقاذ عدد من المصابين بشارع يافا في حي التفاح بمدينة غزة.

وتبين أن أحد الشهداء المسعفين هو المسعف "حسين محيسن"، وهو بطل انقاذ الطفلتين ورد وحنين من بين ألسنة النيران المشتعلة بمدرسة فهمي الجرجاوي التي قصفها الاحتلال قبل عدة أيام.

ومن بين المسعفين الشهداء في حي التفاح المسعف براء عفانة والمسعف رائد العطار، وفقا لما ذكرته الغد.

وسقط عددا من المصابين في قصف مدفعي إسرائيلي على مخيم البريج وسط قطاع غزة، وعدد من الإصابات في قصف منزل لعائلة المباشر بالمخيم الغربي بخان يونس.

واستشهد 5 فلسطينيين في قصف طائرات حربية لمنطقة بطن السمين، وهذه الغارة وقعت بعد الغارة على المواصي التي استشهد فيها 8 شهداء.

واستشهدت فلسطينية وإصابة عدة أشخاص بينهم أطفال ونساء جراء استهداف الاحتلال لمنطقة الإقليمي بمواصي خان يونس الجنوبية.

كما وقعت عدة إصابات في قصف خيمة فوق منزل في منطقة المواصي غربي خان يونس، وشن الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية استهدفت المناطق الغربية لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

واستشهد فلسطيني وإصابة عدد آخر جراء إطلاق مدفعية الاحتلال قذائف تجاه تجمعات لأشخاص بمحيط محطة أبو حجير ومدخل مخيم البريج.

وأفادت مستشفى العودة - النصيرات بوصول 7 إصابات جراء إطلاق طائرات الاحتلال الإسرائيلي المُسيّر عدة قنابل تجاه تجمعات للمواطنين قرب نقطة توزيع المساعدات بمحيط ما يُسمى "حاجز نتساريم" وسط قطاع غزة.